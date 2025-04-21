В Саратове при пожаре в 9-этажке на Пензенской пострадала женщина

На ул. Пензенской в Саратове на пожаре в девятиэтажном жилом доме пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел ночью сегодня, в понедельник, в квартире на седьмом этаже. Огонь распространился также на четыре балкона. Горело 47 кв. м.

Огнеборцы эвакуировали более 10 жильцов. Одна женщина отравилась продуктами горения, ее доставили в лечебное учреждение. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.

Павел Фролов