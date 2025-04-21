Суд оставил в СИЗО гендиректора фонда капремонта Челябинской области

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения генеральному директору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктору Тихоненко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Он останется в следственном изоляторе до 20 мая 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение о заключении Виктора Тихоненко под стражу принял Центральный районный суд Челябинска 21 марта. Адвокаты обвиняемого, пытавшиеся обжаловать постановление, просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», гендиректора челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко задержали сотрудники УФСБ России по региону 20 марта этого года. По версии следствия, он поручил подчиненным провести аукцион и ремонт крыши многоквартирного дома №37 на улице Сони Кривой в Челябинске с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года. Следствие считает, что Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу, после чего подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб.

В начале апреля стало известно об еще одном уголовном деле в отношении Виктора Тихоненко. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, с января по апрель 2018 года господин Тихоненко, будучи начальником центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта, получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. Взамен он внес в конкурсную документацию по замене лифтов требование, ограничивающее конкуренцию, что позволило организации выиграть торги и получить контракты, считают в СК.