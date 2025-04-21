В летний сезон КБР ожидает рост турпотока до 17%

Кабардино-Балкария ожидает увеличения числа путешественников на 15-17% в летнем сезоне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом заполняемость гостиниц уже достигла 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство курортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Кабардино-Балкария обладает индивидуальным туристическим профилем, она, в первую очередь, привлекает туристов, интересующихся горными походами, альпинизмом, экстремальным и экотуризмом. Поэтому существенного дополнительного притока туристов, связанного с перераспределением потоков с черноморского побережья, в регионе не ожидается»,— отметили в министерстве.

Республика способна единовременно разместить до 19 тыс. путешественников. Параллельно ведется возведение новых объектов размещения для гостей региона.

Согласно данным института развития Кавказ.РФ, основной поток визитеров в Кабардино-Балкарию формируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Николай Аксенов