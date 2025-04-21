Челябинское УФАС признало незаконной рекламу Альфа-банка на НТВ

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу Альфа-карты, которая транслировалась на телеканале «НТВ». Альфа-банк будет привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС пожаловался житель Челябинской области. В ходе проверки установлено, что телереклама бесплатной Альфа-карты с суперкэшбэком «до 100% каждый месяц» сопровождалась поясняющими сносками, размещенными трудным для восприятия способом в течение короткого времени. Это нарушает требования закона «О рекламе».

Распространение спорного видеоролика на НТВ было прекращено в ходе рассмотрения дела.