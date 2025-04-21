Горзеленхоз заплатит за содержание фонтанов и систем полива в Уфе 33 млн рублей

Содержанием фонтанов и систем автоматического полива, закрепленных за муниципальным Горзеленхозом, займется предприниматель Рамиль Ибрагимов, следует из размещенной на портале госзакупок информации. Начальная цена закупки составляла 33,2 млн руб., победитель аукциона снизил ее на 166 тыс. руб.

В списке объектов — 23 позиции, в том числе фонтаны перед кинотеатрами «Искра» и «Родина», перед ГКЗ «Башкортостан», фонтаны «Танцующие Журавли» в сквере «Дубки» и «Часы» на площади имени Ленина, плавающие фонтаны на озерах Солдатском и Тепличном и другие.

Рамиль Ибрагимов зарегистрирован в 2010 году. Ранее исполнял 10 госконтрактов, заключенных с Горзеленхозом и республиканским Хозяйственным управлением на общую сумму 130 млн руб.

Наталья Балыкова