В Саратове медсестру госпитализировали после избиения женой пациента

В Саратове в больницу доставили 26-летнюю медсестру одного из медучреждений после избиения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

У пострадавшей врачи выявили закрытую травму черепа и сотрясение головного мозга. Согласно предварительным сведениям, на рабочем месте ее три раза ударила ладонью по голове 35-летняя жена пациента.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты примут процессуальное решение в установленном законом порядке.

Павел Фролов