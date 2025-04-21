Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе Ижевск—Сарапул

Столкновение автомобилей Volkswagen и Toyota Rav4 произошло на 11 км автодороги Ижевск—Сарапул в Завьяловском районе около 07:27 21 апреля, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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Volkswagen под управлением 36-летней женщины столкнулся с автомобилем Toyota Rav4. Им управляла 51-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водители и четырехлетний пассажир автомобиля Volkswagen. Обстоятельства и причины аварии уточняются.