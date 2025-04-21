На донской регион надвигается пыльная буря
В Ростовской области наступившая неделя будет дождливой, но солнечной. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
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В понедельник, 21 апреля, температура воздуха составит от +16°С до +25°С.
Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду и пыльной буре, которая накроет восточные районы региона.
Ночью и утром с 22 по 23 апреля на Дону ожидаются кратковременные грозовые дожди и туман. Воздух прогреется до +25°С днем и +13°С ночью. На севере области похолодает +4 °С.
С четверга, 24 апреля и до конца недели в Ростовской области осадков не предвидится. Днём синоптики прогнозируют также до +25 °С, а ночью не прохладнее +11 °С.