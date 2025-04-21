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На донской регион надвигается пыльная буря

В Ростовской области наступившая неделя будет дождливой, но солнечной. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В понедельник, 21 апреля, температура воздуха составит от +16°С до +25°С.

Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду и пыльной буре, которая накроет восточные районы региона.

Ночью и утром с 22 по 23 апреля на Дону ожидаются кратковременные грозовые дожди и туман. Воздух прогреется до +25°С днем и +13°С ночью. На севере области похолодает +4 °С.

С четверга, 24 апреля и до конца недели в Ростовской области осадков не предвидится. Днём синоптики прогнозируют также до +25 °С, а ночью не прохладнее +11 °С.

Мария Хоперская

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