Каждый восьмой житель Ростовской области приобретает ВАЗ-2101

Ростовская область заняла одну из лидирующих позиций среди регионов России по числу приобретенных автомобилей модели «ВАЗ-2101». Информация об этом появилась на портале «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По результатам исследований, донской регион занял восьмую строчку рейтинга. Аналитики отметили, что на Ростовскую область приходится 3,1% от общего числа зарегистрированных в России «копеек».

Всего же в стране насчитывается более 149,4 тыс. автомобилей модели «ВАЗ-2101». Так, каждая шестая «копейка» зарегистрирована в Центральном федеральном округе, в ЮФО этот автомобиль покупает каждый восьмой житель.

Мария Хоперская