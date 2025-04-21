Рядом с курортом «Притяжение» в Магнитогорске реализуют проект КРТ

Администрация Магнитогорска подписала с ООО «Группа Голос» (Челябинск) договор о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) рядом с многофункциональным курортом «Притяжение». Девелопер планирует построить 220 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, сообщает пресс-служба компании.

Район будет расположен на участке площадью более 32 га. Предусмотрено возведение жилых домов от 5 до 24 этажей, площадь квартир составит от 30 до 95 кв. м. Также девелопер собирается построить школу, детский сад, собственную котельную и центральную четырехполосную дорогу. Концепция проекта предполагает продление парковой зоны курорта «Притяжение» внутрь территории района с помощью зеленых эксплуатируемых кровель на стилобатах домов. Вместе с дворами их объединят в единую рекреационную сеть пешеходными мостиками.

Реализовывать проект застройщик будет в партнерстве с Магнитогорским металлургическим комбинатом, финансирование будет осуществляться за счет собственных средств организаций и кредитов.

Срок строительства составит 10 лет. Первая очередь, которую планируют начать в текущем году, предусматривает сдачу 680 квартир, рассчитанных на проживание до 1,5 тыс. человек. Общая площадь помещений на этом этапе составит 44 тыс. кв. м.

Виталина Ярховска