Ставрополь занял 53 место по прибыли инвестиций в недвижимость среди регионов РФ

Ставрополь занял 53 место из 79 в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость. Результаты мониторинга составили и опубликовали аналитиками РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами списка стали Иваново, Горно-Алтайск и Челябинск. Прибыль от вложений в недвижимость за трехлетний период без учета аренды в этих городах составила 17,3%, 15,8% и 13,8% соответственно.

В конце рейтинга оказались Белгород с показателем -4,8%, Майкоп (-6,4%) и Москва (-7,4%).

Среднегодовая реальная доходность от инвестиций в жилье в столице Ставропольского края за три года достигла 5,8%. При этом без учета арендного дохода этот показатель составил всего 1%.

Другие города Северо-Кавказского федерального округа заняли следующие позиции: Махачкала (Дагестан) — 24 место, Черкесск (Карачаево-Черкессия) — 35 место, Грозный (Чечня) — 41 место, Нальчик (Кабардино-Балкария) — 52 место, Магас (Ингушетия) — 54 место.

Николай Аксенов