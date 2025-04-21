Врио замгубернатора Курской области Поляков ушел в отставку

Врио заместителя губернатора Курской области Константин Поляков покинул должность по собственному желанию. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«По собственному желанию... от должности врио заместителя губернатора освобожден Поляков Константин Олегович. Он написал заявление о расторжении с ним контракта»,— уточнил господин Хинштейн (цитата по ТАСС).

Константин Поляков был назначен на должность вице-губернатора в октябре 2024 года. До этого он являлся руководителем регионального министерства природных ресурсов. После нового назначения господин Поляков в том же месяце вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск», созданный для борьбы с ДРГ и БПЛА. В Курской области с 6 августа прошлого года продолжаются бои с ВСУ.