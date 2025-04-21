Врио замгубернатора Курской области Поляков ушел в отставку
Врио заместителя губернатора Курской области Константин Поляков покинул должность по собственному желанию. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
«По собственному желанию... от должности врио заместителя губернатора освобожден Поляков Константин Олегович. Он написал заявление о расторжении с ним контракта»,— уточнил господин Хинштейн (цитата по ТАСС).
Константин Поляков был назначен на должность вице-губернатора в октябре 2024 года. До этого он являлся руководителем регионального министерства природных ресурсов. После нового назначения господин Поляков в том же месяце вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск», созданный для борьбы с ДРГ и БПЛА. В Курской области с 6 августа прошлого года продолжаются бои с ВСУ.