Удобрениям ищут выходы

Производство удобрений азотной группы в России растет на 5–6% в год и к 2030 году должно составить 70 млн т в год. Об этом представители Минпромторга РФ говорили на конференции «Азот: минеральные удобрения — 2025» в Нижнем Новгороде. По мнению министерства, сложности с экспортом газа дают возможность создать мощности для его переработки внутри России и нарастить производство удобрений. Также растет экспортный потенциал для их продажи. Среди перспективных рынков — Латинская Америка, Африка и страны Азии. В то же время эксперты считают, что устаревшее оборудование, кадровый голод и недоступность кредитных средств вместо увеличения производства могут привести к кризису в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производство удобрений в России к 2030 году должно вырасти до 70 млн т в год, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин. Об этом он заявил в ходе XIII Международной научно-практической конференции «Азот: минеральные удобрения — 2025» в Нижнем Новгороде. Господин Юрин напомнил, что в 2023 году в России произвели более 63 млн т удобрений, что на 7% больше по сравнению с годом ранее.

«Сейчас у нас есть инвестпроекты, которые уже находятся на стадии реализации или инвестиционной идеи на последующие три-пять лет. Значимую роль в отрасли занимают производители азотной группы удобрений, которая показывает стабильный рост на 5–6% в год. Это, в частности карбамид, который используется в средней полосе и является универсальным средством получения урожая. Россия производит более 11 млн т, это около 20% от общего производства минеральных удобрений в мире. Потенциал для увеличения наших позиций на рынке мы видим в увеличении переработки природного газа. Пока экспортное направление по газу испытывает сложности, важно обеспечить отрасль по производству удобрений современными технологиями по его переработке»,— отметил замминистра.

В свою очередь, руководитель проектов консалтинговой компании «Имплемента» Евгения Попова считает, что в экспорте минеральных положительная динамика, в том числе — в недружественные страны. В 2024 году объемы экспорта выросли примерно на 2% по сравнению с годом ранее.

Крупными контрагентами российских компаний остаются США и Европа несмотря на самосанкции и угрозы повысить пошлины на российские азотные удобрения. Для США Россия, а также Канада, остаются ключевыми импортерами.

Кроме того, будучи второй страной в мире по производству риса и пшеницы очень сильно от импорта удобрений зависит Индия. После 2022 года Китай начал активно управлять рисками продовольственной безопасности и также импортирует удобрения из России. Еще одним перспективным рынком сбыта остаются страны Латинской Америки.

По подсчетам госпожи Поповой, в 2024 году объем потребления минеральных удобрений в мире составил 204 млн т. К 2030 году он увеличится до 227 млн т. На 2,6 млн т увеличат потребление страны Северной Америки, Западной и Центральной Европы. Еще на 2,6 млн т вырастет потребление в Восточной Европе и Центральной Азии, на 5,4 млн т — у стран Латинской Америки. Растущими рынками будут также Ближний Восток и Африка.

По словам генерального директора АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» (НИИК) Олега Дроботущенко, сейчас установленная мощность действующих производств карбамида в России составляет 14 млн т в год. С учетом плановых и внеплановых простоев реальное производство составляет 12 млн т, и в 2024 году было произведено почти 11 млн т. «Мы ожидаем, что в 2025 году экспорт вырастет до 9 млн т в связи с реконструкцией и введением отдельных мощностей в течение этого года».

«По консервативной оценке спрос на карбамид будет расти примерно на 14 млн т, или на 1,5% в год. С учетом роста благосостояния и потребления продуктов питания в странах с повышенным спросом на карбамид рост будет более динамичным. При этом создание производства карбамида составляет в среднем 44 месяца. То есть реализация удовлетворения спроса на 14 млн т представляется мне серьезной задачей, требующей не только капиталовложения, но и системной организации всех этапов инвестиционного цикла»,— считает господин Дроботущенко.

При этом он отметил, что в отрасли есть системные проблемы, мешающие ее развитию. Среди них износ производственных мощностей, их недостаточная модернизация:

«Половина установленных мощностей в России и Белоруссии имеет возраст агрегатов более 50 лет. Это значит, что в ближайшие 10 лет мы столкнемся с резким ростом расходов на обслуживание и вопросом о целесообразности использования агрегатов из-за их физического износа».

Также среди системных проблем господин Дроботущенко назвал нарастающий кадровый голод и недоступность финансирования из-за высокой ключевой ставки. Еще одна проблема — недостаток логистических мощностей для транспортировки и перегрузки удобрений.

«Кризис отрасли приближается. Угроза снижения доступности производственных мощностей карбамида до 2030–2035 годов абсолютно реальна»,— отметил гендиректор НИИК. Он считает, что исправить ситуацию и нарастить экспорт удобрений кроме модернизации мощностей поможет увеличение доли экспорта до 50% через восточные, арктические и южные порты, подготовка новых кадров и рост поставок в страны с повышенным спросом. Это позволит нарастить к 2030 году объемы производства карбамида будут на 25–30%, а долю его физического экспорта до 35%. При этом себестоимость производства может быть сокращена, считает господин Дроботущенко.

Анастасия Титова, Андрей Репин