JAXA: площадь льдов в Северном Ледовитом океане достигла минимума за всю историю

В 2025 году максимальная площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане составила 13,79 млн кв. м. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) зафиксировало этот показатель 20 марта. Он был признан минимальным за всю историю спутниковых наблюдений.

«Сокращение площади арктического морского льда — это явление, связанное с глобальным изменением климата, и существуют опасения относительно его влияния на будущую погоду и морскую среду, поэтому в дальнейшем потребуется постоянный мониторинг и анализ данных»,— сказано в сообщении JAXA.

Ежегодно площадь арктических льдов увеличивается в зимний период, с октября по март. На графике, представленном JAXA, видно, что этот показатель стабильно уменьшается с 2010 года.

Измерения начались в 1979 году. Для измерения использовался микроволновый сканирующий радиометр 2 (AMSR2), установленный на борту SHIZUKU. В этом году JAXA планирует запустить спутник GOSAT-GW для наблюдения за парниковыми газами и показателями влаги для анализа изменений климата.

Подробнее о глобальном потеплении — в материале «Глобальное потепление пока не остановить — 2».

Екатерина Отрашкевич