Глава СКР хочет знать, почему астраханцы проживают в разрушающемся доме

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков проведет процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ибрагим Могушков также доложит об установленных в ходе проверки обстоятельствах и о ее результатах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным соцсети, многоквартирный дом по ул. Пестеля в Астрахани построен в 1917 году. Там разрушаются несущие конструкции, прогнили напольные покрытия, в ряде квартир с позапрошлого года нет отопления. Также в здании неисправен дымоход, что может привести к утечке угарного газа и отравлению жильцов.

Указанный дом признали аварийным в 2018 году, однако до сих пор граждан не обеспечили благоустроенным жильем. Жильцы обращались в администрацию, но безрезультатно.

Павел Фролов