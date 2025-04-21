В Оренбурге организовали проверку по информации о ненадлежащем состоянии детских площадок

Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев поручил прокуратуре Ленинского района Оренбурга дополнительно оценить состояние игровых площадок на ул. Салмышской и Транспортной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Прокуратурой также будет решен вопрос о взыскании компенсации морального вреда, причиненного подростку бездействием ответственных должностных лиц, и о привлечении виновных к установленной законом ответственности. Областная прокуратура контролирует проведение проверочных мероприятий.

В средствах массовой информации опубликовали информацию о неисправности элементов на детских игровых площадках в Оренбурге. Также сообщалось о непринятии мер в связи с получением телесных повреждений несовершеннолетним от падения металлических футбольных ворот.

Ранее прокуратур района в судебном порядке потребовал от УЖКХ администрации Оренбурга привести в соответствие детские площадки на поднадзорной территории. Иск удовлетворен, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Также территориальными прокурорами проверяется состояние и наличие собственника игровых площадок во всех муниципальных образованиях области.

Руфия Кутляева