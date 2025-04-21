Посетительница магазина в «Цветном городе» разбила сопернице голову бутылкой

Полицейские 20 апреля получили сообщение о том, что у входа в магазин, расположенный в доме 16-1 по Муринской дороге, лежит девушка с травмой головы, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывший на место наряд обнаружил 28-летнюю потерпевшую и отправил ее в больницу.

Вскоре выяснилось, что пострадавшая поссорилась с другой посетительницей торгового комплекса в ЖК «Цветной город». Последняя кинула сопернице бутылку в голову и скрылась с места происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас правоохранители ведут розыск нападавшей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жилец одного из домов на Приозерском шоссе избил фельдшера скорой помощи.

Андрей Маркелов