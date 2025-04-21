В Оренбурге возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере

В Оренбурге сотрудники ППС пресекли сбыт наркотиков в районе ул. Усадебной. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под стражей. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По данным ведомства, экипаж ППСП заметил подозрительного мужчину. В ходе обыска у 42-летнего задержанного в кармане жилетки обнаружено и изъято 12 свертков с неизвестным веществом. Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство — N-метилэфедроном. Общая масса наркотиков — 8,74 г.

В автомобиле подозреваемого обнаружили и изъяли еще 9 аналогичных свертков с запрещенным веществом. Фигурант пояснил полицейским, что приобрел наркотики в тайнике-«закладке». Предварительно он переписывался в мессенджере с неизвестным, от которого получил точное описание места. Наркотики он планировал в дальнейшем сбыть.

Руфия Кутляева