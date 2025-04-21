На Кубани 68% выпускников СПО трудоустроились в 2024 году

В Краснодарском крае 68% выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогли трудоустроиться в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Самые высокие результаты показали выпускники федерального проекта «Профессионалитет» — уровень трудоустройства достиг 85%. Многие студенты начинают работать уже на последних курсах, получая конкурентную заработную плату.

Как отметили в ведомстве, работодатели часто приглашают молодых специалистов сразу после демонстрационных экзаменов, которые моделируют реальные производственные задачи. Качество подготовки учащихся оценивают аккредитованные независимые эксперты, более половины из которых — представители бизнеса.

На Кубани сейчас действуют 136 колледжей и техникумов, а также 51 вуз, ведущие прием по целевому направлению. В предыдущем учебном году по целевым договорам поступили более 2 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что к 2026 году в регионе планируют почти вдвое увеличить выпуск специалистов по строительным специальностям — до 3,7 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель начальника отдела СПО министерства образования и науки Краснодарского края Мария Истомина на круглом столе Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Адыгеи.

Анна Гречко