Более 2 тысяч кубанцев поступили на целевое обучение в 2024 году

Кубанские образовательные учреждения приняли более 2 тыс. студентов по целевому направлению в 2024 году. Повышенный интерес жителей к обучению способствует решению кадрового вопроса в регионе, особенно в социальной сфере, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор края Анна Минькова.

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«В регионе работает 136 организаций СПО и 51 вуз. Каждый из них ведет прием по целевому направлению. Только в этом учебном году по такой программе поступило более 2 тысяч человек»,— написала заместитель главы региона.

Госпожа Минькова также напомнила, что с 2024 года абитуриенты могут подать заявление только в одно высшее учебное заведение и на одну специальность, при этом договор о целевом обучении разрешается заключать как при поступлении, так и в процессе освоения программы.

По словам вице-губернатора, целевой набор гарантирует студентам трудоустройство, а также обеспечивает поддержку в период обучения и позволяет проходить практику на будущем рабочем месте.

Количество мест по целевому обучению растет ежегодно. В 2024 году Кубанский медицинский университет выпустил 342 специалиста. Подготовка медработников проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также в прошлом году дипломы получили 158 педагогов-целевиков.

Нурий Бзасежев