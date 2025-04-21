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Ярославцев предупреждают о грозе

В отдельных районах Ярославской области 21 апреля ожидается гроза. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Гроза будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с порывами до 15 м/с и сохранится до конца суток.

«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны»,— призывают в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что неделя в Ярославле будет дождливой, а к выходным похолодает до +6°C.

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