Ярославцев ждет дождливая неделя

В Ярославле на этой неделе похолодает до +6°C и ожидаются дожди. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Днем в понедельник в городе будет до +24°C и небольшой дождь. Осадки сохранятся и во вторник, однако в этот день температура воздуха опустится уже до +19°C. В среду вновь потеплеет до +23°C, но также будет дождь. В четверг и пятницу осадков не ожидается, прогнозируется +12…+13°C. В субботу похолодает до +9°C и будет дождь, а в воскресенье — до +6°C. Осадков в последний день недели не ожидается.

Температура воздуха по ночам до пятницы прогнозируется +6…+12°C. А в ночь на пятницу и на субботу будет всего +2…+3°C

Алла Чижова