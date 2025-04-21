В Ярославской области ужесточат правила проведения митингов

В Ярославской области запретят проводить митинги и собрания без уведомлений органов власти. Законопроект, уточняющий порядок проведения публичных мероприятий, внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yarkprf.ru Фото: yarkprf.ru

Изменения касаются использования специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений. Сейчас в регионе есть места, где можно проводить митинги и другие собрания без уведомлений, если число участников акции менее 100 человек. В Ярославле традиционно для этого используется сквер около «Красного маяка».

Законопроект предлагает, что и в таких местах организаторы должны будут заранее информировать местные органы власти. Власти будут обязаны сообщать организаторам о доступных датах и времени для использования выбранных мест.

Как сказано в пояснительной записке, обязанность вводится для того, чтобы исключить возможность проведения в одном месте и в одно время нескольких мероприятий, что затрудняет обеспечение безопасности.

Антон Голицын