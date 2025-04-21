Сочи вошел в топ направлений для поездок на Пасхальные праздники

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для поездок на Пасхальные праздники. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на Пасхальные выходные 2025 года занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 12% бронирований. В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в период Пасхальных праздников забрала Москва, которая собрала 10% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,7 тыс. руб.

В топ популярных направлений для отдыха на Пасхальные выходные 2025 года вошел еще один город Краснодарского края. Краснодар занял пятое место. В городе путешественники проводят в среднем три дня. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

Мария Удовик