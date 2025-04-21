В США более 11 тыс. чиновников по ошибке получили доступ к плану Белого дома

Руководители Администрации общих служб США непреднамеренно поделились со всеми сотрудниками учреждения папкой в Google Drive, которая содержала конфиденциальные документы, включая план Белого дома. Общее число таких пользователей составило 11,2 тыс. человек. В папке хранилась информация о предлагаемой взрывозащитной двери Белого дома и данные банковского счета лица, занимающегося организацией пресс-конференций президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно правительственным протоколам, 9 из 15 файлов, размещенных в папке Google Drive, были помечены CUI как «контролируемая несекретная информация». Это обозначает «конфиденциальную информацию, которая не соответствует критериям классификации, но все равно должна быть защищена». По меньшей мере десять из размещенных документов позволяли сотрудникам службы редактировать содержимое файлов. 17 апреля IT-отдел изменил настройки безопасности. Теперь папка доступна только выбранным пользователям.

Издание пишет, что небрежное отношение к конфиденциальным документам было замечено в администрации как господина Трампа, так и господина Байдена. В 2024 году в отчете специального прокурора установили, что Джо Байден небрежно хранил секретные документы и блокноты у себя дома.

Екатерина Отрашкевич