Стоимость строительства МФК «Эспланада» в Перми превысила 18 млрд рублей

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата одобрил внесение корректировок в проект строительства МФК «Эспланада» в центре Перми. По данным протокола совета от 15 апреля, инвестор ООО «Проспект Пермь» попросил внести изменения в свой приоритетный инвестпроект. Так, сроки возведения объектов комплекса выросли с 2027 по 2028 год, а суммарная стоимость МФК с ранее анонсированных 13,8 млрд руб. увеличилась до 18,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая очередь МФК - ТЦ «iMall Эспланада» действует с начала 2022 года.

Фото: ya.ru Первая очередь МФК - ТЦ «iMall Эспланада» действует с начала 2022 года.

Фото: ya.ru

Первая и вторая очередь объекта уже готовы: ТЦ «iMall Эспланада» действует с начала 2022 года, а гостиница Radisson скоро откроется. Третью очередь МФК, включающая конгресс-центр, аквапарк и детский тематический парк с торгово-развлекательным центром, введут в строй в 2028 году. В начале 2028 года планируется сдать подземный пешеходный переход через ул. Монастырскую. В мае 2028 года в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Советской введут в строй тематический парк с торговыми площадями, рестораны, паркинг ориентировочно 670 машино-мест, а также надземный пешеходный переход через ул. Попова в створе ул. Советской (завершение строительно-монтажных работ пешеходного перехода намечено на февраль 2028 года).

ООО «Проспект-Пермь» входит в группу компаний «Проспект» из Екатеринбурга, занимающуюся девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Партнером «Проспекта» в проекте строительства МФК в Перми является сетевой девелопер Mallino Development Group. Генподрядчиками стали компании АО «Нью-Граунд» и «ЛимакМаращСтрой».