На Кубани за сутки родились 72 ребенка
В Краснодарском крае за последние сутки появились на свет 72 новорожденных. Среди них — 32 девочки и 40 мальчиков, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Наибольшее количество детей родилось в Краснодаре — 46 младенцев. По два ребенка родились в Анапе, Туапсинском, Ейском и Каневском районах.
В Динском, Курганинском и Ленинградском районах Кубани зарегистрировали по одному новорожденному. По два ребенка родились в Туапсинском, Ейском и Каневском районах.
Через несколько дней матери с детьми будут выписаны домой.