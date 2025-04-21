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На Кубани за сутки родились 72 ребенка

В Краснодарском крае за последние сутки появились на свет 72 новорожденных. Среди них — 32 девочки и 40 мальчиков, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольшее количество детей родилось в Краснодаре — 46 младенцев. По два ребенка родились в Анапе, Туапсинском, Ейском и Каневском районах.

В Динском, Курганинском и Ленинградском районах Кубани зарегистрировали по одному новорожденному. По два ребенка родились в Туапсинском, Ейском и Каневском районах.

Через несколько дней матери с детьми будут выписаны домой.

Анна Гречко

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