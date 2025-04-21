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В Ставропольском крае объявлены аукционы на капремонт 34 домов

Фонд капитального ремонта Ставропольского края объявил два аукциона на проведение работ в 34 многоквартирных домах Ставрополя, Железноводска и Предгорного округа. В программу включены ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций. Бюджет проекта превышает 210 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства региона.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Прием заявок от подрядчиков продлится до 23 апреля 2025 года.

«На все виды работ предусмотрен пятилетний гарантийный период. Гарантийное обслуживание — это не добавка к ремонту, а его неотъемлемая часть»,— подчеркнул генеральный директор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Проведение тендеров по мнению экспертов, позволяет оценить эффективность всей системы капитального ремонта — от методики выбора подрядных организаций до качества постгарантийного обслуживания.

Николай Аксенов

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