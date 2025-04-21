Новые рекорды на «Манжероке»: алтайский курорт Сбера подвел итоги зимнего горнолыжного сезона 2024/2025

Зимний горнолыжный сезон 2024/2025 с успехом завершился на курорте Сбера. «Манжерок» побил собственные рекорды по количеству гостей и принял на 55% больше любителей активного отдыха по сравнению с зимним сезоном 2023/2024. Обновленная горная инфраструктура, десятки соревнований различных уровней и новые площадки активного отдыха сделали курорт одним из самых популярных мест для активного отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

За время зимнего сезона 2024/2025 курорт посетили более 327 тысяч любителей активного отдыха, что на 55% превышает показатели прошлого зимнего сезона. Из них большая часть гостей – 264 тысячи – это любители активного отдыха. 63 тысячи гостей предпочли наслаждаться горными вершинами со смотровых площадок. Главными новинками горнолыжного сезона стало открытие двух новых кресельных канатных дорог, в результате чего на курорте теперь пять подъемников. Такие изменения позволили увеличить протяженность горнолыжных трасс до 50 км, среди которых 11 км – зона вечернего катания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Станислав КУЗНЕЦОВ, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Всесезонный курорт Манжерок побил собственный рекорд по числу гостей. Значит, людям у нас нравится, курорт развивается и становится драйвером роста экономики Республики Алтай.

Новинкой этого зимнего сезона стало открытие двух кресельных канатных дорог — теперь на курорте пять подъемников. Для спортсменов и любителей активного отдыха открыты 50 км горнолыжных трасс, на 11 км можно кататься вечером. Зимний сезон завершился, и мы начали подготовку к летнему. Наших гостей ждет много новинок: увеличится длина экотроп в этнопарке Хранитель Большого Алтая, в байк-парке появятся новые трассы, а на Бирюзовом озере заработает центр активности. Мы развиваем Манжерок, чтобы он был лучшим всесезонным курортом России и мира».

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Владимир Щербинин, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок»:

«На следующий зимний сезон мы ставим себе не менее амбициозную задачу и планируем увеличить показатели по горной инфраструктуре вдвое: к 2026 году гостям курорта Манжерок будут доступны более 100 км горнолыжных трасс и десять канатных дорог.

Всего на Манжероке планируется открыть 225 км трасс, что сделает его крупнейшим горнолыжным курортом России».

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Зимний сезон 2024/2025 продлился 150 дней: стартовал в середине ноября и завершился 13 апреля. За это время на склонах «Манжерока» прошло порядка 50 спортивных мероприятий; для сравнения, в прошлом году на склонах курорта состоялось около 30 соревнований.

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Главные соревнования национального календаря – Чемпионат России по горнолыжному спорту – впервые в этом сезоне прошли на курорте Сбера. Также на «Манжероке» состоялись этап Кубка России по горнолыжному спорту, Чемпионат и Первенство Сибири среди девушек и юношей, два этапа Кубка Сибири среди любителей и ветеранов, всероссийские соревнования «Кубок Курорта Манжерок» и всероссийские детские инклюзивные соревнования «Кубок мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Всего склоны курорта объединили более 3,5 тысяч спортсменов. В зимнем сезоне курорт стал местом притяжения не только для россиян; среди гостей – жители Казахстана, Кыргызстана и Пуэрто-Рико.

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Инструкторы курорта «Манжерок» провели более 22,5 тысяч учебных занятий, во время которых на горные лыжи и сноуборд поставили более 7 тысяч человек. Новейшее горнолыжное снаряжение проката курорта пользовалось огромной популярностью: за зимний сезон 2024/2025 год гостям было выдано более 222 тысяч единиц спортивного инвентаря и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

В зимнем сезоне курорт не забыл и о самых юных гостях. Заработали сразу несколько площадок для активного отдыха: мультимедийный каток площадью 2300 м, два новых всесезонных аттракциона – тюбинг и родельбан, аналогов которым нет в регионе. Для катания на тюбинге на курорте «Манжерок» есть шесть искусственных полос протяженностью до 169 метров со специальным покрытием. Круглогодичный родельбан на курорте оборудован ручным тормозом. За шесть минут катания на аттракционе гости проезжают более двух километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Курорт Сбера «Манжерок» – один из самых масштабных и стремительно развивающихся туристических кластеров в России, который уже начал подготовку к летнему сезону. Любителей активного отдыха ждет немало новинок: увеличится протяженность экотроп в этнопарке «Хранитель Большого Алтая», в байк-парке подготовят новые трассы, а на Бирюзовом озере заработает центр активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

ООО «ВК «Манжерок»