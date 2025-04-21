В Минеральных Водах в ДТП погиб 24-летний водитель «Приоры»

В Минеральных Водах на федеральной трассе «Кавказ» в результате столкновения с «Ладой Грантой» погиб 24-летний водитель «Лады Приоры». Пассажирка «Гранты» с тяжелыми травмами доставлена в больницу Пятигорска, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«ДТП произошло на 351-м км автодороги, 24-летний водитель "Лады Приоры" выехал на перекресток со второстепенной дороги, не уступив преимущество "Ладе Гранте", двигавшейся по главной»,— рассказал врио заместителя командира отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции г. Ессентуки ГУ МВД России Владислав Герасимов.

В результате столкновения «Приора» врезалась в металлическое дорожное ограждение и загорелась. 23-летняя пассажирка «Приоры», жительница Минераловодского округа, получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение Пятигорска.

Водитель «Гранты», 47-летний мужчина, не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии и определения степени ответственности участников ДТП.

Николай Аксенов