В Самарской области второй день подряд установлены температурные рекорды

В воскресенье, 20 апреля, на восьми метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Сызрани, Тольятти и Безенчуке воздух прогрелся до +27,1°С соответственно. Температурные максимумы были зафиксированы в Челно-Вершинах и Серноводске Сергиевского района, где воздух прогрелся до +25,5°С и +26,4°С соответственно. В обоих случаях побиты погодные рекорды, державшиеся с 1973 года.

Обновились максимумы для этого дня в Кинель-Черкассах, селе Новодевичьем Шигонского района и на метеостанции Аглос в Волжском районе. В двух последних населенных пунктах температурные рекорды зафиксированы второй день подряд.

Андрей Сазонов