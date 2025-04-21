Из реки Казанка рядом со стадионом «Ак Барс» вытащили тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани рядом со стадионом «Ак Барс» в реке нашли тело женщины

Фото: Пресс-служба МЧС России В Казани рядом со стадионом «Ак Барс» в реке нашли тело женщины

Фото: Пресс-служба МЧС России

Погибшую обнаружили под мостом на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе Казани.

Личность женщины и обстоятельства происшествия уточняются. В Татарстане на водных объектах с начала 2024 года погибло 12 человек.

Самой частой причиной гибели было падение в воду. Количество погибших за купальный сезон в Казани составило 9 тыс. человек. Также спасателям в этот же период удалось предотвратить 13 случаев гибели казанцев на пляжах.

Дарья Сайфиева