Жительница Златоуста перевела мошенникам 3,3 млн рублей

В Златоусте 66-летняя местная жительница доверилась злоумышленникам, убедившим ее перевести деньги на «безопасный счет». В результате она направила мошенникам 3,3 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала полиции, что две недели общалась с незнакомцами в мессенджере. Сначала ей пришло сообщение от «бывшей коллеги», которая предупредила о готовящихся проверках правоохранительных органов в учреждении. Далее пенсионерке позвонили «проверяющие» и обвинили ее во взломе архива на прошлом месте работы, сомнительных переводах с ее карты и попытках оформить на нее кредит. Злоумышленники убедили жительницу Златоуста перевести сбережения на «безопасный счет».

В результате пенсионерка сняла в банках накопления от продажи недвижимости, а также одолжила деньги у знакомых. Денежные средства она перевела на счета, указанные мошенниками.