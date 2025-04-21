В Миассе восстановят памятник на братской могиле

Государственный комитет по охране памятников Челябинской области выдал разрешение на ремонт и восстановление объекта культурного наследия «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 жертв колчаковской расправы» в Миассе, сообщает пресс-служба учреждения.

На данный момент состояние памятника, расположенного на площади Революции, крайне неудовлетворительное. На мраморных мемориальных плитах есть трещины и сколы, на постаменте отсутствует штукатурка, стилобат покрыт граффити, а надписи с именами погибших выцвели и частично осыпались. Также нет некоторых элементов ограды, а территория сквера запущена. Для приведения объекта в надлежащий вид планируется восстановить мраморные плиты, очистить памятник от граффити, воссоздать утраченные элементы ограды и благоустроить прилегающую зону.

В 1920 году на братской могиле, организованной после колчаковской битвы, установили обелиск, а место получило название площади Революции. В 1957 году, к 40-летию Октябрьской революции, деревянный памятник заменили на монумент в форме четырехгранной пирамиды, облицованной мраморными плитами. В 1977-ом его реконструировали. На трех гранях пирамиды появились мемориальные плиты с историческими надписями, символами и фамилиями погибших. Сквер вокруг памятника также благоустроили. Он сохраняет планировочную структуру того времени.

Виталина Ярховска