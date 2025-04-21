Проект реконструкции челябинского цирка обновят на средства областного бюджета

Из бюджета Челябинской области выделят средства на корректировку проектно-сметной документации реконструкции цирка в региональном центре. Решение принято губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства области.

Ожидается, что за счет областных средств реконструкция Челябинского государственного цирка «получит новый импульс». Сегодня для продолжения работ требуется обновить проектно-сметную документацию в связи с изменением федерального законодательства.

«В настоящее время с “Росгосцирком” достигнута договоренность, что после обновления проектно-сметной документации начнутся работы по реконструкции челябинского цирка»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

Сумма выделяемых средств не раскрывается. Но 24 апреля предложения руководства региона по увеличению расходов бюджета Челябинской области на 2025 год рассмотрят депутаты законодательного собрания региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Челябинский государственный цирк был закрыт на реконструкцию в мае 2019 года. Росгосцирк выделил на ремонт 600 млн руб. Изначально планировалось завершить работу к началу 2021 года, но сроки неоднократно переносили, ссылаясь на коронавирусные ограничения, изменения федерального законодательства и дефицит финансирования.