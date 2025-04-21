Генпрокуратура признала нежелательной итальянскую НПО

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность итальянской неправительственной организации (НПО) Comunita dei Russi Liberi in Italia. По версии российского ведомства, эта организация «ретранслирует тезисы западной пропаганды».

Упомянутая НПО создана в январе 2021 года гражданами России, проживающими в Италии. Деятельность НПО, как утверждает Генпрокуратура, сосредоточена на организации антироссийских митингов и привлечении внимания итальянского населения к «систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан». При этом в ходе акций якобы собираются средства на закупку БПЛА и амуниции для ВСУ, а сама НПО сотрудничает с представителями организации «Легион "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Кроме того, участники НПО распространяют в соцсетях «недостоверные сведения» о военной операции на Украине и «деструктивную информацию» в отношении руководства России. Также они занимаются распространением материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сказано в пресс-релизе надзорного ведомства.