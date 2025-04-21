В Москве задержаны 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

В Москве задержаны 14 человек, продававшие больным людям биологически активные добавки (БАД) под видом лекарств, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. О задержании аналогичного числа людей за торговлю поддельными препаратами СКР сообщал на прошлой неделе.

В МВД рассказали, что мошенники рекламировали свои услуги в интернете и СМИ. Через сеть кол-центров они звонили нуждающимся в лечении и под видом медработников «ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра». По данным МВД, преступники уверяли людей в необходимости приема лекарств, а на деле продавали им БАДы, которые не влияют на течение заболевания.

Четыре человека были отправлены под арест, еще девяти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В период с 2024 года по начало 2025-го в отношении предполагаемых участников преступной группы возбуждено 69 уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).