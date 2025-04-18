В Москве задержали 14 человек по делу о торговле поддельными препаратами

В Москве задержали группу из 14 человек, которые занимались незаконным сбытом некачественных и незарегистрированных лекарственных препаратов. При обысках по месту жительства задержанных, в аптеках и на складах изъяты препараты на сумму более 100 млн руб., мобильные телефоны и около 3 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Москве, летом 2024 года фигуранты вступили в преступный сговор с целью продажи контрафактных и не зарегистрированных на территории РФ лекарственных средств. Они закупали такие препараты за пределами страны и незаконно перевозили через границу.

«Обвиняемые из числа сотрудников одной из столичных фармацевтических фирм незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 250 тыс. руб. в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка"»,— сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств).

Екатерина Отрашкевич