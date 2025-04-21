В Новороссийске дважды пройдут военные учения 21 апреля

Дежурные силы Новороссийской ВМБ дважды сегодня, 12 апреля, проведут военные учения в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, учения пройдут дважды – в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

В ходе проведения учения запланированы практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева