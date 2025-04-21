Суды приостановили деятельность двух кафе по изготовлению и продаже шаурмы

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили работу павильонов, в которых готовилась и продавалась шаурма. Основаниями для этого стали постановления судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ходе проведенной проверки в чернушинском павильоне «Шаурма» было выявлено отсутствие цехового деления, санузла и гардероба для посетителей. В зоне приготовления блюд не было бактерицидного оборудования, продовольственное сырье принималось и хранилось без маркировок, дефекты отделки мешали качественной уборке помещений, сотрудники предприятия общественного питания не имели медицинских книжек. Аналогичные нарушения санитарных норм были выявлены в торговом павильоне «Шаверма №1» в Горнозаводске.

В связи с тем что выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности. Согласно постановлениям судов, «Шаурма» в Чернушке закрыта на 60 суток, а «Шаверма №1» в Горнозаводске — на 15.

Сразу же после возбуждения исполнительных производств приставы опечатали помещения.