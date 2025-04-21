Тюменцы стали более чем в два раза чаще оформлять визы в Японию и Китай

В Тюмени в 2024 году заметно вырос спрос на визы в Японию, количество заявок увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2023 годом. Визы в Китай стали оформлять в пять раз чаще, сообщили «РБК-Тюмень» в отделе визовой поддержки центра «Визард».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

В центре отметили, что на начало 2025 года число запросов на японские визы выросло на 20% относительно прошлого года, при этом основной причиной роста интереса к Японии стали сезон цветения сакуры и Всемирная выставка ЭКСПО в Осаке.

Среди европейских стран наиболее популярными направлениями для тюменцев стали Италия, Испания и Франция. На Италию приходится 35% всех выданных шенгенских виз, на Испанию — 30%, а на Францию — 20%. Эти страны выдают визы с низким процентом отказов и высокой долей мультивиз. Жители Тюмени также интересуются американскими визами, но отсутствие возможности подать документы в России и высокий процент отказов (38,56%) часто останавливают их в выборе поездки в США.

Ранее генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге перестало принимать документы для подачи на оформление шенгенской визы для въезда в Австрию, так как Венгрия перестала представлять Австрию в выдаче шенгенов.

Ирина Пичурина