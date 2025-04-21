«Пермские медведи» не смогли выйти в полуфинал чемпионата страны

Гандбольный клуб «Пермские медведи» не смог пройти четвертьфинальный раунд чемпионата России. В Москве 20 апреля подопечные Валентина Бузмакова сыграли вничью 35:35 с ЦСКА. Поскольку первая игра в Перми также завершилась с ничейным результатом, вопрос о победителе был решен в серии пенальти. Удача оказалась на стороне москвичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Пермские медведи». Фото: ГК «Пермские медведи».

Турнир для «медведей» не закончен, они продолжат борьбу за пятое место в Суперлиге. Соперником будет астраханское «Динамо».