Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности после обрушения стены

Режим повышенной готовности введен в связи с обрушением подпорной стены на ул. Ипподромской. Решение принято по итогам рабочего совещания, состоявшегося в администрации Новосибирска 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Новосибирска Фото: Мэрия Новосибирска

«В течение суток должны демонтировать рухнувшие конструкции и навалы грунта и восстановить движение по Ипподромской магистрали пока только по двум полосам из трех имеющихся в одном направлении»,— сообщил глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», стенка обрушилась в ночь на понедельник. Инцидент произошел на участке у пересечения с ул. Гоголя, находящемся в ведении МКУ «Гормост». По данным мэра, подпорные стенки были построены в конце 90-х годов.

Валерий Лавский