Более 10 тысяч человек остались без света в Туве после шторма и снегопада

В Туве 10 тыс. человек остались без электричества из-за штормового ветра и снегопада. Большая часть отключений произошла в Кызыле. В связи с перебоями в электроснабжении восемь детских садов приостановили работу, школы №1 и №16 переведены на дистанционное обучение, сообщает правительство республики.

По данным «Россети Сибирь Тываэнерго», на утро 21 апреля в регионе отключено 193 трансформаторных подстанции. В устранении аварий на электросетях участвуют 14 бригад и 16 единиц техники. В ГКУ «Тываавтодор» сообщили, что в работе по содержанию автодорог задействованы 13 из 17 подрядных организаций и 48 единиц техники.

Согласно прогнозу Тувинского гидрометцентра, в течение дня в республике ожидается усиление ветра до 20 м/с, ночью порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Александра Стрелкова