Девелопер «Унистрой» получил разрешение на строительство жилья по ул. Трамвайной

Казанскому девелоперу «Унистрой» (входит в холдинг «Джи-групп») выдано разрешение на возведение жилого комплекса на ул. Трамвайной, 35а, в Перми. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства, разрешительная документация получена структурой «Унистроя» ООО СЗ «УнистройПермь-2» 19 февраля. Согласно проектной декларации, жилье разместится на земельном участке 9,9 тыс. кв. м — это часть территории, приобретенной девелопером на ул. Трамвайной. Высота дома №1 составит от 10 до 20 этажей, жилая площадь — 16,8 тыс. кв. м, нежилая — 3,3 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Будущий комплекс на ул. Трамвайной, 35а, будет называться «Чилтон». На сайте «Унистроя» информации о новом объекте не указано.

«Унистрой» купил в Перми участки на ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11, 35, в 2023 году, их общая площадь 2,7 га. В состав актива, приобретенного «Унистроем», вошли также участки под торговым комплексом «Парковый». В микрорайоне Красный Октябрь, помимо «Унистроя», появятся жилые дома еще от трех девелоперов — от групп «Альфа», Nova и ПМД.

Как сообщалось ранее, суммарная площадь квартир ЖК по ул. Трамвайной составит 48,9 тыс. кв. м. В комплексе «Унистрой» возведет подземный и наземный паркинг. Строить объект станут в две очереди. Комплекс казанского девелопера будет представлять собой жилые дома с коммерческими помещениями в 1, 9, 14, 16 и 19 этажей. В его состав также войдут две 19-этажные башни.