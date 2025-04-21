В пензенском Лунино проведут реконструкцию сетей водопровода за 110 млн рублей

Стали известны итоги торгов по реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Лунино Пензенской области. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчик работ — администрация указанного населенного пункта. На реконструкцию из местного бюджета направят 110 млн руб.

Подрядчику предстоит заменить 2,5 км сетей водопровода. Работы необходимо выполнить до 30 ноября. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее пяти лет.

Павел Фролов