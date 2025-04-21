Потерпевшего первоуральца по делу со свиной головой в гробу отправили в колонию

Суд в Первоуральске (Свердловская область) Вячеслава Курбанова, сдавшего квартиру арендаторам, которые принесли в нее сотни доз наркотиков, отправил в колонию строго режима на восемь лет и 15 дней за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Его судили по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), при этом обвинение по ч. 4 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств, в особо крупном размере) исключили как излишне вмененное.

Суд установил, что Курбанов сам нарушил закон, когда переложил наркотики после нахождения и скрыл их от полиции, также он спрятал паспорт квартиранта. Когда неизвестные стали угрожать ему, он обратился в полицию.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел осенью 2023 года. По версии следствия, житель Первоуральска Вячеслав Курбанов посуточно сдавал квартиру. На следующий день, когда он вернулся для приемки жилья, квартиросъемщика на месте не оказалось. В жилище он обнаружил мелкие свертки и пакет с наркотиками, которые, спустя две недели, сдал сотрудникам полиции. Всего он обнаружил 640 доз наркотиков.

Неизвестные кидали в его окно дымовые шашки и тяжелые предметы с записками с угрозами. Потом организатор шантажа нанял екатеринбуржцев Андрея Агалакова и Никиту Нилогова, которые за вознаграждение согласились вымогать у Вячеслава Курбанова деньги и наркотики. Они запечатали его дверь монтажной пеной, а также принесли гроб со свиной головой, в которую был воткнут нож с фото Курбанова и запиской «от картеля», и объявили вознаграждение 1 млн руб. за голову потерпевшего. Их обоих отправили на 16 лет в колонию за вымогательство в октябре 2024 года.

Ирина Пичурина