В Таиланде в ДТП с автобусом погибло семь человек

В Таиланде пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате семь человек погибли на месте, более 30 получили ранения, сообщает местная газета Naewna.

По данным издания, автобус направлялся из курортного города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке королевства. ДТП случилось в провинции Прачинбури недалеко от Бангкока. После аварии начался пожар, в результате которого автобус почти весь выгорел.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили ТАСС, что российские дипломаты выясняют, были ли в этом автобусе российские граждане. Причина аварии пока не установлена.