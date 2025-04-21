Краснодар обогнал Москву по доходности инвестиций в недвижимость

Краснодар занял десятое место в рейтинге региональных центров России по доходности инвестиций в недвижимость. Среднегодовая реальная прибыльность вложений в жилье за три года с учетом его аренды составила 14,6%, без сдачи внаем — 10%. Рейтинг составлен РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для анализа специалисты использовали стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м. В расчетах учитывались расходы на подоходный налог, коммунальные услуги, капитальный ремонт и имущественные сборы с физических лиц. Среднегодовая выгода вычислялась с поправкой на потребительскую инфляцию.

Рейтинг возглавили Иваново (с показателем 22%), Горно-Алтайск (20,9%) и Челябинск (19,4%). По мнению экспертов, такие результаты обусловлены более чем двукратным увеличением цены квадратного метра на вторичном рынке жилья за 2022–2024 годы.

Наименее выгодными для инвестиций в недвижимость оказались Москва (-3,7%), Майкоп (-3,1%) и Белгород (-1,7%).

Наталья Решетняк