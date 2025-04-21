МВД: мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

За последний год существенно выросло число жалоб на обман при покупке электронных авиабилетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД. По его данным, преступники создают фейковые сайты по продаже билетов на самолет за пару часов, но зачастую обман вскрывается только в аэропорту. Это дает мошенникам возможность сменить адрес интернет-ресурса и продолжать деятельность под другим названием, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О случаях продажи поддельных авиабилетов через интернет сообщалось еще в 2021 году, преступники активизировались перед туристическим сезоном. На прошлой неделе авиакомпания Red Wings предупредила, что злоумышленники предлагают билеты на самолет со скидкой от ее лица. Мошенническая схема распространяется через «ВКонтакте», у потенциальных жертв запрашивают конфиденциальную информацию.